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佐川美代太郎 版画 2枚 ピエロ サーカス リトグラフ 直筆サイン 500部限定
商品番号 R99487675678
商品名

佐川美代太郎 版画 2枚 ピエロ サーカス リトグラフ 直筆サイン 500部限定
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

佐川美代太郎　1923-2009年　日本の漫画家、絵本作家。本物の版画2枚。美品です。サイズは縦約36.3cm横約25.5cm
http://narcologia.ru/goods/seamless426129.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual986046.html
http://narcologia.ru/goods/traverse422926.html
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