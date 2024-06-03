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ヨネックス　ネクシーガ80S
商品番号 C30472725970
商品名

ヨネックス　ネクシーガ80S
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックスYONEX　ネクシーガ80SNEXIGAサイズSL-1です。ラケットは週二回、1年半使用しました。ガットは3ヶ月前に張り替えています。多少の傷、汚れがありますので、画像でご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/secretarial13916.html
http://narcologia.ru/goods/septet158419.html
http://narcologia.ru/goods/ordering350479.html
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