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PXG 0311T GEN1 5〜W➕50度　7本セット
商品番号 O11996971325
商品名

PXG 0311T GEN1 5〜W➕50度　7本セット
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 21,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···アイアン利き手···右対象···メンズクラブ本数···〜7本5I.6I.7I.8I.9I.W.50の7本セットシャフトはレアな、USTmamiyarecoil110F5(x相当)です。スチールの様な、しっかりしたカーボンシャフトです。グリップはまだまだ使用可能ですが、あくまでも個人判断となります。使用に伴う傷はありますが、ガリ傷はありません。
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