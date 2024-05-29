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エルベシャプリエ　M 707CS
商品番号 R46938386877
商品名

エルベシャプリエ　M 707CS
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 12,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。エレル✖️パプリカ✖️ドラジェ2019年末　クリスマス限定カラーとして発売されたもので、当方は2020年の1月に他フリマサイトにて購入しました。とても可愛いのですが使わないまま保管していました。ケアカードもあります。どなたか代わりに使って頂ける方宜しくお願い致します☺︎
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