エルベシャプリエ　M 707CS

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。エレル✖️パプリカ✖️ドラジェ2019年末 クリスマス限定カラーとして発売されたもので、当方は2020年の1月に他フリマサイトにて購入しました。とても可愛いのですが使わないまま保管していました。ケアカードもあります。どなたか代わりに使って頂ける方宜しくお願い致します☺︎
http://narcologia.ru/goods/cowpox790739.html
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