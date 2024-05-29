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極美品✨【トリーバーチ】ハンドバッグ　ワンショルダー　スエード　水色　保存袋付
商品番号 O72779609048
商品名

極美品✨【トリーバーチ】ハンドバッグ　ワンショルダー　スエード　水色　保存袋付
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 6,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】  トリーバーチ【アイテム】  ハンドバッグ  ワンショルダー  水色  ライトブルー  保存袋付 【サイズ】  よこ    約22cm  たて    約18cm  マチ    約6cm  ※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください【素材】  スエード【購入元】  大手リユースショップ【その他】  保管場所にペットはいません。非喫煙者です。  ★素人の検品の為、見落とし等ご了承下さい。素材···スエードカラー···ブルー種類···ハンドバッグ
http://narcologia.ru/goods/protein340834.html
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