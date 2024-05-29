極美品✨【トリーバーチ】ハンドバッグ　ワンショルダー　スエード　水色　保存袋付

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【ブランド】 トリーバーチ【アイテム】 ハンドバッグ ワンショルダー 水色 ライトブルー 保存袋付 【サイズ】 よこ 約22cm たて 約18cm マチ 約6cm ※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください【素材】 スエード【購入元】 大手リユースショップ【その他】 保管場所にペットはいません。非喫煙者です。 ★素人の検品の為、見落とし等ご了承下さい。素材···スエードカラー···ブルー種類···ハンドバッグ