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商品詳細
約10年くらい前にセリーヌのお店で購入しました。軽くて使いやすかったのですが、趣味に合わなくなり一年位使用した後はタンスの肥やし状態でした。キズやスレは写真通りですが、まだまだ使用できると思います。よろしくお願いします。出品にまだ迷いがあるので、一度メッセージください^^
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