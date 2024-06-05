未使用　YAMAZEN YK-20 一般台所用換気扇　山善

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商品詳細
検品のため封のみ開けました。ブランド山善(YAMAZEN)色ホワイト電動ファンのデザイン換気扇電源電源コード式スタイルインダストリアル商品の寸法19.2Dx29.9Wx32Hcm取付木枠寸法:25cm低騒音設計引きひもスイッチ式電源コードの左右取り出し可能取付け品
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山善(YAMAZEN) 一般台所用換気扇 YK-20
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