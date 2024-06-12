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炉用　野溝釜（広口）12代加藤忠三郎作　共箱　袋釜鐶　共箱付き
商品番号 L43369893049
商品名

炉用　野溝釜（広口）12代加藤忠三郎作　共箱　袋釜鐶　共箱付き
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

炉用　野溝釜（広口）尾張藩御釜師12代加藤忠三郎作　共箱使用頻度数回　十数年前購入専用釜鐶付き　写真④袋釜鐶　共箱　同加藤忠三郎作経年変化はあります。種類...茶道具主な素材...鉄
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