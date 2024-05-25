値下げ❗北九州市・福岡市限定 自社配送 ナツッジ エディションズ 本革 3人掛け

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ご覧いただきありがとうございます。リサイクルショップオールモストニュー北九州店です。値下げ価格 85300円→81000円★必ずプロフィールをお読み頂いてからご購入お願いいたします。★コンビニ払いの方は必ずお支払い日時をお知らせ下さい。□ブランド名：NATUZZIナツッジ レザーエディションズ3人掛けソファ□管理番号:A4-48860□サイズ:(本体)幅19400×奥1000×高さ背もたれまで880～座面まで430mm□色:ダークブラウン□特徴:本革素材□状態：ユーズド品 レザー部分の状態は良いです。写真に写りきれない多少のキズはござ います。現状でのお渡しです。★ユーズド品ですので、完品をお求めの方、神経質な方はご遠慮下さいませ。□配送・設置料金無料エリア:オールモストニュー北九州店（北九州市小倉北区高坊2-8-37）からグーグルマップで10km圏内であれば無料配送・設置※エレベーターがなく階段での搬入の場合、1階ごとに追加で330円を加算した金額に訂正しますのでコメント下さい※※上記エリア以外の配送の場合、別途送料を加算した金額に訂正しますのでお尋ね下さい※15km圏内ですと、送料、屋内設置料を含め1100円税込みです。15km以上(福岡市内・北九州市内限定)はご相談ください。□配送日:希望日になるべく調整致します。配達時間は2時間ほど幅を頂きます。■ご質問営業時間内にご連絡下さい。水曜日が定休日になっております。(お問い合わせの返信、発送は当店の営業時間内にになりますのでご了承下さいませ。)＊＊＊＊＊＊＊＊＊創業33年有限会社モストオールモストニュー北九州店＊＊＊＊＊＊＊＊＊**カラー···ダークブラウン系サイズ···3人掛け主な張り地···天然皮革（本革）テイスト...インダストリアル,エレガント,シンプル・ベーシック