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【お引き取り】Francfranc ナビアパッチワークソファ3S レッド 3人
商品番号 N40633453612
商品名

【お引き取り】Francfranc ナビアパッチワークソファ3S レッド 3人
ブランド名 フランフラン
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【Francfranc】フランフランNAVIASOFAナビアソファ/3Pソファです。【仕様】素材：ファブリックサイズ：W1810×D820×H785×SH420mm重量：34㎏参考販売価格(新品)：139,320円【商品説明】他にはない個性溢れるデザインのパッチワークソファ。丸みのあるやさしいフォルムと体にフィットする構造で、リビングに「彩り」と「くつろぎ」を。8年ほど使用しています。住居環境はペット無し、タバコ無しです。中古品であることをご了承の上ご検討お願いいたします。
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