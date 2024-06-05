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ソファ　2人
商品番号 X46665969699
商品名

ソファ　2人
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 11,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2020年に購入　左のソファは別出品しております。別のソファを使用している為、ほぼ飾りのみですので出品いたしました。肘おきは取り外し可能￼肘おきなしでも発送可能サイズは写真にて確認できます。写真4枚目
http://narcologia.ru/goods/encourage274072.html
http://narcologia.ru/goods/browse726391.html
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