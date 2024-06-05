2020年に購入 左のソファは別出品しております。別のソファを使用している為、ほぼ飾りのみですので出品いたしました。肘おきは取り外し可能￼肘おきなしでも発送可能サイズは写真にて確認できます。写真4枚目



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