マリメッコ　Marikyla ラテマグ　湯のみ2個セット　箱入り

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定価5500円●値下げ不可●安心な匿名発送送料770円込み●24時間以内発送●即購入可marimekkoマリメッコ ラテマグ 湯のみMarikyla/CUP1.8DL2PCSハンドルなしのコーヒーカップ2個セットです。新品 未使用 公式サイトにて購入したルック社シール付き100%本物です。サイズ 高さ9直径6.5【テキスタイルデザイン：JenniTuominen（イェンニ・トゥオミネン）】Marikyla（マリキュラ）：マリ村花畑でのんびり過ごしているとお気に入りの馬がやって来て…。お友達と一緒に丘の上でピクニック…。たくさんの愛と幸せが詰まった村を描いた「マリキュラ」。幸せとは、居場所があること、温もりを感じること、寄り添う仲間がいること、愛、思いやり、そしてありのままの自分でいること。そのすべてが幸せということです。