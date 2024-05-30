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- ウニコ アルベロ カバーリングオットマン 29700円で購入
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商品詳細
主な張り地...布・ファブリックご覧いただきありがとうございます。リサイクルショップオールモストニュー北九州店です。★必ずプロフィールをお読み頂いてからご購入お願いいたします。★コンビニ払いの方は必ずお支払い日時をお知らせ下さい。No.2970□ブランド名：ウニコ□サイズ:約幅63×奥行き42×高さ39cm□購入金額(定価):29700円□状態：ユーズド品 ★ユーズド品ですので、完品をお求めの方、神経質な方はご遠慮下さいませ。★写真では写りきれないシミ等がある場合もございます。ご了承下さいませ。■ご質問営業時間内にご連絡下さい。水曜日が定休日になっております。(お問い合わせの返信、発送は当店の営業時間内にになりますのでご了承下さいませ。)
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