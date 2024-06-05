3人掛けソファー　国産　ソフトレザー

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三人掛け ソファーになります。国産品の為造りがしっかりしております。使用期間は短いですが、足の部分に傷がございます。185（3p）ソフトレザーとなります。見えない箇所でございますがボールペンの跡がございます。写真にて確認お願い致します