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3人掛けソファー　国産　ソフトレザー
商品番号 Y53340158723
商品名

3人掛けソファー　国産　ソフトレザー
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 35,298 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三人掛け　ソファーになります。国産品の為造りがしっかりしております。使用期間は短いですが、足の部分に傷がございます。185（3p）ソフトレザーとなります。見えない箇所でございますがボールペンの跡がございます。写真にて確認お願い致します
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