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【定価9.6万円】SIEVE rect unit sofa ロング ベージュ
商品番号 I57568708274
商品名

【定価9.6万円】SIEVE rect unit sofa ロング ベージュ
ブランド名 シーヴ
特別価格 税込 11,130 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※たのメル便で発送前提ですので、直接引き取りの場合は大幅お値引きしますのでご相談ください。2018年3月購入、定価96,800円です。状態良好、カバーはホームクリーニング後、お引き渡しします。セットで購入し、座り心地もデザインも良く非常に気に入ってましたが、部屋のレイアウトの変更に合わせて同シリーズのソファを買うことになり手放すことになりました。※1、2、4枚目の写真は通販サイトに掲載のものになります※販売対象はロング一脚のみとなりますのでご注意くださいソファソファーソファーユニットソファーSIEVErectunitsofaロング北欧おしゃれナチュラルファブリック洗える主な張り地···布・ファブリックテイスト···シンプル・ベーシックテイスト···シンプル・ベーシック、ナチュラル、モダン、北欧
http://narcologia.ru/goods/manufacture873441.html
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