1人掛け用のソファになります。1脚10万近くする商品になります。頂いたものですが、あまり使用しなかったと聞いてます。硬さもちょうどいいと思います。サイズ：横850縦900高さ980ワインレッドのカラーになります。できれば直引取りでお願いいたします。難しければヤマト運輸着払いを想定しております。東京都国分寺市になります。詳細住所はご購入されてから伝えさせていただければと存じます。ご理解いただける方の購入を宜しくお願い致します。



最終値下げ！】ひとり掛けソファ | labiela.com



大幅値下げ❣️美品❣️1人掛けソファー 革製-



日本最大の 【送料無料キャンペーン＆大幅値下げ中】 2人掛けソファ ...



大幅値下げ！ロルフベンツ ☆ １人掛けソファ/ 大塚家具 | www.crf.org.br



カリモク チターノ 高級 本革 レザーソファ 1人用 美品 | labiela.com



IDC大塚家具 電動リクライニングソファ 本皮 2.3人用 値下げ smcint.com



⬛️【h-192/k】アサヒ 家具 回転椅子 一人掛け Beak ビーク 全商品 ...



IKEA 1人用ソファ | labiela.com



公式の ソファー ニトリ 三人掛けソファー ３人掛け - www ...



マルイチセーリング ソファ オットマン付き 2人掛け リクライニング ...



お気に入りの KEYUCA ホルベック 本革カウチソファ買取のアドア東京 ...



フランフラン カウチソファ 左側のみ L字ソファ ソファー ブラウン ...



2021激安通販 3人がけコーナーソファ 美品✴︎ソファ コーナー JAM ...



大幅値下げ！ロルフベンツ ☆ １人掛けソファ/ 大塚家具 | www.crf.org.br



大幅値引き‼️eilersenアイラーセン ハイバックソファ ...