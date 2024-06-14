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大幅値下げ❣️美品❣️1人掛けソファー　革製
商品番号 Q19841703303
商品名

大幅値下げ❣️美品❣️1人掛けソファー　革製
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 17,114 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1人掛け用のソファになります。1脚10万近くする商品になります。頂いたものですが、あまり使用しなかったと聞いてます。硬さもちょうどいいと思います。サイズ：横850縦900高さ980ワインレッドのカラーになります。できれば直引取りでお願いいたします。難しければヤマト運輸着払いを想定しております。東京都国分寺市になります。詳細住所はご購入されてから伝えさせていただければと存じます。ご理解いただける方の購入を宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/subtropical444201.html
http://narcologia.ru/goods/cotton456561.html
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