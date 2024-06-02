カリモク 60 Kチェア2シーター

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カリモク60Kチェア2シーターW1330×D700×H700×SH370中古で購入後撮影用に3年程、室内で使用しました。座面の前面の木枠部分にひび割れがあります。ご理解いただける方、ご検討よろしくお願いします！追記さらに詳しく写真5枚目以降追加いたしました。座面のボタンは、背もたれ部分より色が褪せています。生地感はそれなりの使用感はありますが、大きな破れや汚れはありません。クッション性はあります。感じ方に個人差がありますので、お写真でご判断頂く形になります。素人検品となります。細かい部分が気になる方はご購入ご遠慮ください。