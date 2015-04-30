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ジャーナルスタンダードファニチャー　ラタンウィッカーチェア　acme
商品番号 G11670989697
商品名

ジャーナルスタンダードファニチャー　ラタンウィッカーチェア　acme
ブランド名 アクメファニチャー
特別価格 税込 13,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルージャーナルスタンダードファニチャーのラタンウィッカーチェアです。ボタンが二つ取れてしまっています。5枚目参照裏に少しキズがあります。6枚目参照配送はたのメル便になります。サイズソファ部分100cm台座67cm置いた時の床からの最長の高さ93cm素人寸法ですので多少の誤差はご了承ください。
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