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- ジャーナルスタンダードファニチャー ラタンウィッカーチェア acme
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商品詳細
カラー···ブルージャーナルスタンダードファニチャーのラタンウィッカーチェアです。ボタンが二つ取れてしまっています。5枚目参照裏に少しキズがあります。6枚目参照配送はたのメル便になります。サイズソファ部分100cm台座67cm置いた時の床からの最長の高さ93cm素人寸法ですので多少の誤差はご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/perforce818765.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic770012.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical387801.html
ジャーナルスタンダードファニチャー ラタンウィッカーチェア acme
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