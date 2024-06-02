イスカン「水辺にて」リトグラフ 直筆サイン・エディション 鑑定保証書付き

フェリイスカン「水辺にて」リトグラフ直筆サイン・エディション77/125鑑定保証書付き出品です。イスカンは、世界的に権威のあるベネジット美術家事典（E.BENEZIT）に掲載されている画家です。(ニューオータニ美術館にも3点の作品が所蔵されています。)詩的で幻想的な色彩...タイトルどおり自然美が織り成す美しい作品です。玄関、リビング、オフィスなど、どこにお飾りいただいても、上品で柔らかな雰囲気になります。※約85x68cm※額縁はかつて最高級額縁の代名詞で、今はなき、銀座’古径’のお品です。※額、金具、マット等も含め、中古美術品ということをご理解の上、ご購入検討をお願いします。(サイン)本人直筆サイン・エディション有り(付属品)鑑定保証書、黄袋(発送)ヤマト運輸ヤマト便にて。 基本、当方負担と致しますが、沖縄や離島の方は、購入前にコメント欄からご相談ください。--------------------------------＜作家略歴＞1952年パリ・エコール・デ・ボザールに学ぶ1956年ドーム賞受賞1961年フランス伝統青年画家展出品1967年オーンズ賞受賞--------------------------------※在宅勤務時のweb会議で、さりげなく映っていると素敵な作品かと。。。※値下げ交渉、承ります。お気軽にコメントください。



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