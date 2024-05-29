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- 【シモンズベット】 ボックススプリング単品
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商品詳細
厚さ···20～29.9cmサイズ···セミダブルフレームの素材···ファブリックフレーム（布製）【シモンズベット】セミダブル（ボックススプリング）
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