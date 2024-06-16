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yogido max. 2set 週末限定引き取り限定
商品番号 Y24092710518
商品名

yogido max. 2set 週末限定引き取り限定
ブランド名 ヨギボー
特別価格 税込 5,635 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カバーなしのyogibomaxになります。運び出しの際に汚れてしまいました。使おうと思い部屋に置いといたのですが使用しないので出品します。破れ無し！ビーズのヘタレもないと思います。取り替え用のビーズ2.3袋あったと思うのでつけます。中古品になりますので神経質方はご遠慮下さいカバーかければ平気だなッと思うくらいのお気持ちでお願いします。
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