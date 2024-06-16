yogido max. 2set 週末限定引き取り限定

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カバーなしのyogibomaxになります。運び出しの際に汚れてしまいました。使おうと思い部屋に置いといたのですが使用しないので出品します。破れ無し！ビーズのヘタレもないと思います。取り替え用のビーズ2.3袋あったと思うのでつけます。中古品になりますので神経質方はご遠慮下さいカバーかければ平気だなッと思うくらいのお気持ちでお願いします。