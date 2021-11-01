IKEA KIVIK シーヴィク　ソファカバー　ヒッラレド　ベージュ

【IKEA2人掛け用ソファカバーヒッラレドベージュKIVIKシーヴィク】新品未使用【商品番号】003.488.64【商品の詳細】HILLARED/ヒッラレドカバーは、綿とポリエステル、ビスコース、麻（リネン）を混紡した素材で織っています。耐久性に優れたカバーは、はっきりとした織り構造ながらも、柔らかく快適な肌ざわりです別売りのカバーで、手軽に模様替えが楽しめますカバーは洗濯機で洗えるのできれいな状態をキープしやすいうえ、着脱も簡単ですこの商品は交換用カバーです。ソファは別売りですこの布地は耐摩耗性試験で、30,000回をクリアしています。15,000回以上をクリアした布地は家庭で日々使用する家具に適していますこのカバーの耐光堅牢度は、8段階評価（1～8）のレベル5（色褪せに強い）。工業規格では、耐光堅牢度レベル4以上が家庭での使用に適しているとされています。カバーサイズ···2人掛け用主な素材···麻・リネン柄···無地テイスト···北欧



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