【SOFA STYLE】ローソファ 3P 合皮

販売元：サイズ：横182x奥83x高63cm素材：合皮※横浜市に直接取りに来て頂ける場合は10,000万円値引きします。半年程前に購入しました。気に入っているのですが、諸事情で部屋の配置を変える必要があり、置くスペースが無くなってしまったのでやむなく出品します。下記の「ワイド肘ハイタイプ」の黒色になります。https://www.sofastyle.jp/products/detail.php?product_id=210080目立った傷や汚れはないと思います。が、半年程使用しているので使用感はあると思います。中古品であることご承知置き下さい。背面、肘置き、座面の各パーツ分解できるので、隙間に物が入ってしまっても清掃出来ます。また合皮なので清掃は容易です。カラー···ブラックサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）機能···ロータイプテイスト···シンプル・ベーシック



ローソファー 3人掛けソファー 合皮 レザー ソファー 日本製 人気 フロアソファ 3人用ソファ Hunt 3P 合成皮革｜au PAY マーケット



3人掛けソファー 合皮 片肘 カウチ ソファ 3人掛け 合成皮革 ローソファー フロアソファ コーナー 3P Hunt-L 左肘掛け｜au PAY マーケット



ローソファー 3人掛けソファー 合皮 日本製 フロアソファ アームレス ...



三人用ソファー 3Pソファ 合皮レザー コンパクト設計 脚は取り外し可能でローソファとしても使用可能【お掃除ロボにも対応】【開梱設置無料】-大川家具通販リラックス本店



ローソファー 3人掛けソファー 合皮 レザー ソファー 日本製 人気 フロアソファ 3人用ソファ Hunt 3P 合成皮革｜au PAY マーケット



大特価】ソファー ソファ ローソファ 2人掛け 3人掛け ローソファー 肉 ...



ソファー ソファ 3人掛け 三人掛け おしゃれ 北欧 カフェ リビング 座 ...



ソファ ソファー 3人掛け 合皮 コンパクト ローソファ ソフトレザー ...



ソファ 3人掛け 3P 単品 幅181cm 奥行70cm 合...｜リコメン堂 ...



Amazon｜arne ソファー 3人掛け 3人用 肘掛け無し ローソファ 合皮 ...



カウチソファ 合成皮革 ローソファー 3人掛けソファー 合皮 フロアソファ コーナー ソファ カウチ 3P Hunt-R 右肘掛け｜au PAY マーケット



大特価】ソファ ソファー L字 カウチソファ 3人掛け 合皮 カウチ ...



ドリス 3人掛けソファ フレスコ3P | LINEショッピング



3人掛けソファー 合皮 片肘 カウチ ソファ 3人掛け 合成皮革 ローソファー フロアソファ コーナー 3P Hunt-L 左肘掛け｜au PAY マーケット



Amazon｜ソファ ローソファー 3人掛け 日本製 北欧 ソファー 三人掛け ...