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【SOFA STYLE】ローソファ 3P 合皮
商品番号 P24255869306
商品名

【SOFA STYLE】ローソファ 3P 合皮
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 19,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

販売元：サイズ：横182x奥83x高63cm素材：合皮※横浜市に直接取りに来て頂ける場合は10,000万円値引きします。半年程前に購入しました。気に入っているのですが、諸事情で部屋の配置を変える必要があり、置くスペースが無くなってしまったのでやむなく出品します。下記の「ワイド肘ハイタイプ」の黒色になります。https://www.sofastyle.jp/products/detail.php?product_id=210080目立った傷や汚れはないと思います。が、半年程使用しているので使用感はあると思います。中古品であることご承知置き下さい。背面、肘置き、座面の各パーツ分解できるので、隙間に物が入ってしまっても清掃出来ます。また合皮なので清掃は容易です。カラー···ブラックサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）機能···ロータイプテイスト···シンプル・ベーシック
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