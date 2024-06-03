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ハナエモリ 】森英恵 yamaka ヤマカ お皿 陶磁器 プレート10枚セット
商品番号 L74290327933
商品名

ハナエモリ 】森英恵 yamaka ヤマカ お皿 陶磁器 プレート10枚セット
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハナエモリHANAEMORIお皿碗10枚セットサイズ　直径19cm　高さ2.3cmサイズ　直径16cm高さ4.5cm￼カラー　ホワイト(花柄蝶々の絵柄)素材　　陶磁器
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