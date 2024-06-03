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- ハナエモリ 】森英恵 yamaka ヤマカ お皿 陶磁器 プレート10枚セット
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商品詳細
ハナエモリHANAEMORIお皿碗10枚セットサイズ 直径19cm 高さ2.3cmサイズ 直径16cm高さ4.5cm￼カラー ホワイト(花柄蝶々の絵柄)素材 陶磁器
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