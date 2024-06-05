バステト神（猫）の置物　エジプト　土産

【近日中に廃棄予定】最終お値下げ中です。購入はお早めにエジプト旅行に行った元友人からもらったものです。貰ったときから傷・塗装の剥げ等あります。ご了承ください。サイズについて高さ（耳まで）22.5cm横（台座）11.5cm素人採寸のため、多少の誤差あり※下に敷いている布は付属しません。※着払いへの変更受け付けます※個人的に気になる傷のお写真を追加しました（3枚目の足、4枚目のお腹）



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エジプトの猫の女神バステト。エジプトの神、古代の置物の座っている ...



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