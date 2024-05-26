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EJIRYホーロー鍋ブルーローズ
商品番号 J18037915532
商品名

EJIRYホーロー鍋ブルーローズ
ブランド名 エジリー
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品、未使用品です。箱はありません。ホーロー両手鍋サイズ口径21cm深さ10.5cm両手含む幅29cm蓋トップまで17.5cm爽やかなブルーのバラがかわいいです。
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