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商品詳細
新品、未使用品です。箱はありません。ホーロー両手鍋サイズ口径21cm深さ10.5cm両手含む幅29cm蓋トップまで17.5cm爽やかなブルーのバラがかわいいです。
http://narcologia.ru/goods/ordering408279.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation88724.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle815725.html
EJIRYホーロー鍋ブルーローズ
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