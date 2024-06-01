ベスウィック　ピーターラビット　BP-2a フィギュリン

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商品詳細
英国ベスウィック社製 ピーターラビットのお話からのミセス フロプシーバニーのフィギュリンです。バックスタンプはBP-2aで、1955~1972年に製造されました。ヒビやカケもなく、艶もあり良い状態ですが、手描きの品物の為、色むらなどある場合があります。画像を参照のうえご検討下さい。中古品にご理解のある方どうぞよろしくお願いいたします。
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