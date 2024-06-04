かがやくリザードン　PSA10

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☆他に出品しているのはこちら☆#いちごちゃんのポケカ※こちらの商品は他サイトで同時出品しています。ご購入前にコメントいただくようにお願いします。ご覧いただきありがとうございます。こちらは自身で鑑定に出したワンオーナー品となっています。PSA10でも白かけや横線、傷などがある可能性があります。PSA10以上の状態を求める方はご遠慮ください。確認したい箇所がありましたらコメントいただければ写真追加します。この他にも出品しているので同時購入頂ければ送料分お値引致します。#ポケモン#ポケカ#ポケモンカード#PSA