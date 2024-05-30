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【引き取り限定】タンスのゲン ソファー 4人掛け カウチソファー ビッグサイズ
商品番号 G68964201294
商品名

【引き取り限定】タンスのゲン ソファー 4人掛け カウチソファー ビッグサイズ
ブランド名 タンスノゲン
特別価格 税込 12,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※引き取り限定です。千葉県柏市中原使用期間…約1年写真9枚目にちょっとシミ有り(洗濯すれば落ちると思います)値下げ可お気軽にお声がけしてください
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