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フランス　アンティーク　スープ皿　2枚
商品番号 N59672394673
商品名

フランス　アンティーク　スープ皿　2枚
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フランスの古いお皿2枚です。貫入や小さいチップがありますが、艶もありブルーのお花が綺麗なスーププレートです。お皿が増えすぎたので整理のため出品します。ベルギーに旅行に行った時に購入したものです。アンティークにご理解のある方に。サイズ　直径22.5㌢　高さ3.5〜4㌢フランスイギリス蚤の市アンティークビンテージサルグミンヌロンシャンジアンロンウィサンタマンムーランデルーリュネビル
http://narcologia.ru/goods/ambassador909606.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose443740.html
http://narcologia.ru/goods/update287395.html
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