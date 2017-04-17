フランス　アンティーク　スープ皿　2枚

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商品詳細
フランスの古いお皿2枚です。貫入や小さいチップがありますが、艶もありブルーのお花が綺麗なスーププレートです。お皿が増えすぎたので整理のため出品します。ベルギーに旅行に行った時に購入したものです。アンティークにご理解のある方に。サイズ 直径22.5㌢ 高さ3.5〜4㌢フランスイギリス蚤の市アンティークビンテージサルグミンヌロンシャンジアンロンウィサンタマンムーランデルーリュネビル
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