【限定値下げ中】パパサンチェア　ラタンチェア　【廃盤】

特徴···座面高さ調整可主な素材：ラタンサイズ(約)：幅100×奥行97×高さ70cm重量：約10.2kgニトリで購入したパパサンチェアです。現在は廃盤の商品です。チェア本体キレイですが、マットは多少の使用感があります。下記金額は直接受け渡しの方限定です。また、直接受け渡しの方は梱包は致しかねます。ご了承下さい。※配送をご希望の方は19,711円でお譲りいたします。ご希望の方は金額を変更しますのでコメントをお願いします。※他サイトでも掲載の為、タイミングによってはご購入いただけない場合もございます。ご了承ください。#ニトリ#ラタンチェア#パパサンチェア#西海岸#サーフ系#海#ハワイアン#家具#椅子#廃盤#リビング#イス#チェア#アジアン#テラス



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