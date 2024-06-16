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- 古い染付 湯呑み 傷あり
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商品詳細
古い染付の湯呑みです。口周りに釜の焼傷があり、黒い部分です。二個がニュー線があり、写真の通りにご覧になってください。写真の通りにご覧になってください。美品を求める方はご遠慮くださいませ。カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···湯呑み素材···陶磁器(セラミック)切子/焼き物ブランド···その他焼き物皿/プレート形状···丸
http://narcologia.ru/goods/enquire931389.html
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