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古い染付　湯呑み　傷あり
商品番号 I25085313782
商品名

古い染付　湯呑み　傷あり
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古い染付の湯呑みです。口周りに釜の焼傷があり、黒い部分です。二個がニュー線があり、写真の通りにご覧になってください。写真の通りにご覧になってください。美品を求める方はご遠慮くださいませ。カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···湯呑み素材···陶磁器(セラミック)切子/焼き物ブランド···その他焼き物皿/プレート形状···丸
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