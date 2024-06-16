古い染付　湯呑み　傷あり

伊万里 染付 汲出碗 湯呑 小碗 煎茶碗 小鉢 向付 人物文 水辺 草文 雷文 大化年製銘 検/ ダミ 濃 塗りつぶし 古伊万里 柳 芦 生活骨董 用の美 アンティーク 【BE76】 | 3hige antique store | 京都・古門前の古美術店 | 三髭堂 powered by BASE