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進撃の巨人 ブレオダ アクスタ 非売品 アクリルスタンド リヴァイ
商品番号 F78177084838
商品名

進撃の巨人 ブレオダ アクスタ 非売品 アクリルスタンド リヴァイ
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 5,248 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今月中で売れない場合は出品を取り消し致します。購入をご検討頂いてる方はお早めのご購入をお願い致します。進撃の巨人ブレイブオーダーで当選したリヴァイのアクリルスタンドです。こちらは非売品になりますので、お探しの方がいましたら是非どうぞ。新品未開封です。幅約13センチ×高さ20センチ他にミカサも出品してますので、宜しければご覧下さい。※らくらくメルカリ便に設定してますが、ゆうゆうメルカリ便に変更になる事がございます。
http://narcologia.ru/goods/shuttle542625.html
http://narcologia.ru/goods/injure73467.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion517078.html

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