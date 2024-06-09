進撃の巨人 ブレオダ アクスタ 非売品 アクリルスタンド リヴァイ

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商品詳細
今月中で売れない場合は出品を取り消し致します。購入をご検討頂いてる方はお早めのご購入をお願い致します。進撃の巨人ブレイブオーダーで当選したリヴァイのアクリルスタンドです。こちらは非売品になりますので、お探しの方がいましたら是非どうぞ。新品未開封です。幅約13センチ×高さ20センチ他にミカサも出品してますので、宜しければご覧下さい。※らくらくメルカリ便に設定してますが、ゆうゆうメルカリ便に変更になる事がございます。
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http://narcologia.ru/goods/injure73467.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion517078.html
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