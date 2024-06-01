博多人形 開運 招福 縁起物 福俵酉 新品 未使用です。

開運福俵酉博多人形です。未使用新品箱付きです。サイズは全長170ｍｍ俵幅80ｍｍ高さは180ｍｍです。敷板は2段板になっていて豪華です。レア レトロ アンティーク 開運 福俵 福俵酉 干支 昭和レトロ 大正浪漫 大正ロマン 酉年 寿ぎ 尾長酉 博多人形 値下げ#博多人形#福俵酉#福俵_酉#開運#招福#縁起物#干支置物#昭和レトロ#ヴィンテージ#アンティーク#新品#未使用#保管品#値下げカラー...ホワイト種類...ミニチュア素材...陶器・磁器テイスト...和風高さ...～19.9cm



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