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博多人形 開運 招福 縁起物 福俵酉 新品 未使用です。
商品番号 C93169016844
商品名

博多人形 開運 招福 縁起物 福俵酉 新品 未使用です。
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 1,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開運福俵酉博多人形です。未使用新品箱付きです。サイズは全長170ｍｍ俵幅80ｍｍ高さは180ｍｍです。敷板は2段板になっていて豪華です。レア　レトロ　アンティーク　開運　福俵　福俵酉　干支　昭和レトロ　大正浪漫　大正ロマン　酉年　寿ぎ　尾長酉　博多人形　値下げ#博多人形#福俵酉#福俵_酉#開運#招福#縁起物#干支置物#昭和レトロ#ヴィンテージ#アンティーク#新品#未使用#保管品#値下げカラー...ホワイト種類...ミニチュア素材...陶器・磁器テイスト...和風高さ...～19.9cm
http://narcologia.ru/goods/monophonic83512.html
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