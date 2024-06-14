天然逸品沈香 両面彫刻の龍札 手持.手札（番号A1512）

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天然逸品沈香両面彫刻の龍札サイズ約：直径78mm*厚さ15mm；重さ約63g、紐の長さ約15cm；沈香木は瑞香科(Thymelaeaceae)植物白木香乾燥木質結油部分であり、木材、香料と漢方薬である。沈香木植物樹心部位は外傷或いは真紅油菌感染刺激を受けた後、大量に樹脂を分泌して癒合を助け、過程中に濃い香りを産生する組織物である。これらの部分は密度が大きいため，水中に沈むことができ，“沈水香”とも呼ばれる。香りは甘醇で、百花の香りの美しさを持っています。甘さは蜜のようです。香りはひんやりしていて、香りも上品です。商品番号A1512；袋付き、男女とも使えます。即購入OK，宜しくお願いします！