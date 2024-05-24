抽象画 テクスチャーアート 水彩 アート パネル

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商品詳細
絵画の種類...水彩画主題...抽象主な画材...水彩絵の具モデリングペーストサイズF6410×318ひび割れ防止のためジェルメディウムを混ぜて使用しています。掛け紐は付いていませんのでピンやフックなどで飾って頂けたらと思います(*^^*)そのまま立て掛けても良いと思います*ˊᵕˋ*気に入って頂けたら嬉しいです♡#水彩#テクスチャーアート#アートパネル#お芋#絵画
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