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ウミウチワ　超特大03
商品番号 L14034151236
商品名

ウミウチワ　超特大03
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

和歌山県の海岸で採取したウミウチワです◡̈⋆*サイズ→縦約73㎝×横約32㎝素人採寸ですので多少の誤差があると思います。※お茶はついておりません。枝先が茶色くなっています‼角度や裏表で見方が変わります。自立はしません。自然の物なので枝折れや海水による脱色海草などの付着物などございます。ご理解いただける方よろしくお願い致します‼気になる所がございましたらご購入前にコメント下さい‼プロフィールの方一読お願い致します。#流木#インテリア#置物#ハンドメイド#流木アート#ガーデニング#寄せ植え#多肉植物#DlY#水槽#金魚#生花#生け花#ウミウチワ#ドライフラワー#スワッグ
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