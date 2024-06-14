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レトロ　デミジョンボトル
商品番号 U29454607763
商品名

レトロ　デミジョンボトル
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 1,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SALE価格デミジョンボトル　瓶気泡たくさん　花入◉高さ　約45センチ◉口径　約3.5センチ光が当たると歪みもありキラキラします。あくまでも古いものなので小傷などございます。ご理解いただける方のご購入を宜しくお願い致します。硝子　ボトル　JAPANbottleantique
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