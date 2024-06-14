レトロ　デミジョンボトル

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商品詳細
SALE価格デミジョンボトル 瓶気泡たくさん 花入◉高さ 約45センチ◉口径 約3.5センチ光が当たると歪みもありキラキラします。あくまでも古いものなので小傷などございます。ご理解いただける方のご購入を宜しくお願い致します。硝子 ボトル JAPANbottleantique
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