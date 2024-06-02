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- ★特選オンリー１★巨大11kg超級【THE BIG IMPACT☆ジオード晶洞】
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商品詳細
【THEBIGIMPACT☆ビッグインパクト】ビッグサイズ『巨大11.1kg超級』登場！100g1000円くらい？の水晶ポイントの110倍超☆ということで、お値段は【110000円】ではなく、8万円でもなく、5万円でもなく、3万円でもなく、、『THEBIGIMPACT』セールなので、、、な、なんと、、【21555円】送料込み❤️♢♦︎♢バーゲン21555円巨大11kg超級クリスタル『THEBIGIMPACT』❤️11kg超級というと、、100gの大きな水晶六角柱ポイントのさらに110倍超☆【百十倍超】底知れぬチカラ☆そのパワー恐るべし！あなたの大切なパワーストーンも新たなる次元へ!?のみならず、あなたの周りに溜まったマイナスエネルギーを取り除き、パワーチャージ☆家一軒まるごと浄化してくれそう♡そう、未知なる新次元へ衝撃の『THEBIGIMPACT』❤️♢♦︎♢あなたの大切なパワーストーンに極上の安らぎを♡キラキラ輝きの水晶☆ジオード【晶洞】☆クリスタルの秘密の部屋♡大切なアクセサリー✴︎石たちのためのリビングルーム♫クリスタルベッドにも早変わり♡【完全浄化♡非常に強力な浄化力】ジオード【晶洞】の中に浄化したい天然石アクセサリーを入れて蓋を閉じて浄化してください。完全浄化でいつもツヤツヤのナチュラルクリーンなパワーストーンに♫【浄化スペシャルセット】天然石、パワーストーンブレス、アクセサリーの完全０浄化、パワーチャージ浄化に♫モロッコ産キラキラ水晶☆完全浄化用晶洞ジオード11kg超級高さ約17cm×横幅約26cm重さ約11.18kgワクワク♫お楽しみプレゼント♡付き☆♢♦︎♢あなたと周りの人たちがより輝くために、このセットが少しでもお役に立てれば幸いです。(=^ェ^=)モロッコ産ジオード晶洞
http://narcologia.ru/goods/interconnect845070.html
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