Demain　インテリア　西洋人形　白い鳩　アンティーク　置物

いただいて飾ってあったものです。素人見ですが、全体的には余りにも酷い汚れ等はなく美品のようですが、よく見るといつの間にかできていたようで少し欠けている部分がありました。（※画像の○部分です。)個人的には欠けの部分は、正面から見ると、余り目立たないように見え、レースの折り目の様でそれほど気にならないくらいなのですが、完璧を求められる方には気になられるかもしれないです。他には欠けは特に見あたらないようですが、念の為、見落としがあるかもしれない、とさせていただきたいと思います。陶磁器ですので元々あった汚れのような箇所はご理解、ご了承下さい。※お値下げ交渉、お取り置きは対応していないです。自宅保管品となりますので、完璧を求められる方、神経質な方は、ご購入をお控え下さい。ご理解いただいた上での、即、ご購入は可能です。#陶器#置物#Demain#ドマン#人形#西洋#白#鳩#鳥かご#アンティーク#インテリア素材...陶器・磁器



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