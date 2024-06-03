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MADE IN USA ブタ 豚 PIG 貯金箱　1950年代　USED
商品番号 G57202430227
商品名

MADE IN USA ブタ 豚 PIG 貯金箱　1950年代　USED
ブランド名 アメリカンヴィンテージ
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカ製の　ヴィンテージのブタさん、貯金箱です。　カリフォルニア州、ニューバレー　ウエストランドの会社が製造したようです。（WESTLANDNFWBURYPARKCALIFの刻印あります）ブランドはありません。　かなり大きめで（長さ　約25㎝、高さ　約14㎝、幅　約13㎝）と、インテリアとしても　なかなかの存在感です。　かなり貯まります（笑）オレンジ色のプラスチック製で、コインを投入すると、帽子が跳ね上がるギミック付きです。年代は　調べたところ、1950年代のようです。　チープなブタさんです。USED、VINTAGEに　ご理解いただける方、宜しくお願いします。　PIGGYBANKFROMCALIFORNIA。
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