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- MADE IN USA ブタ 豚 PIG 貯金箱 1950年代 USED
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商品詳細
アメリカ製の ヴィンテージのブタさん、貯金箱です。 カリフォルニア州、ニューバレー ウエストランドの会社が製造したようです。（WESTLANDNFWBURYPARKCALIFの刻印あります）ブランドはありません。 かなり大きめで（長さ 約25㎝、高さ 約14㎝、幅 約13㎝）と、インテリアとしても なかなかの存在感です。 かなり貯まります（笑）オレンジ色のプラスチック製で、コインを投入すると、帽子が跳ね上がるギミック付きです。年代は 調べたところ、1950年代のようです。 チープなブタさんです。USED、VINTAGEに ご理解いただける方、宜しくお願いします。 PIGGYBANKFROMCALIFORNIA。
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