大皿 1枚　中皿 10枚

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商品詳細
大皿1枚中皿10枚魅力的で豪華なデザインで飽きないセットです♪11枚セットは大変希少です。サイズは写真の通りです。(別出品を参考にして下さい)☆特価になっております♪神経質な方は御遠慮下さい。何卒宜しくお願い致しますm(__)m
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