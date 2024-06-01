★送料込み！★ /兜飾り /刀 /弓 /セット /水晶/コンパクト /五月人形

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商品詳細
こどもの日には、こどもたちの健やかな成長を願って飾りましたが、今はもう巣立ってしまいました。私達にとっては大切な思い出の品ですが、最近は飾る機会もなく、ずっとしまっております。このままではもったいないと思いますので、心を込めて飾ってくださる方にお譲りしたいと思います。詳しくは写真をご覧いただければと思いますが、実際にかぶれるものではなくコンパクトサイズになっています。ご質問などあればお願いします。送料込みです。(4箱に分かれます)★送料込み！★兜飾り古代刀金屏風太刀セット水晶（鑑定書あり） コンパクト五月人形五月人形の特徴...兜飾り種類...五月人形
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