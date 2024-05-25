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ゲーベル社　猫　陶器人形　インテリア
商品番号 C70768681759
商品名

ゲーベル社　猫　陶器人形　インテリア
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Goebelゲーベル社　猫陶器人形　置物　インテリア＊サイズ＊高さ…(顔)約17.5cm(尾)約27cm横幅…約29cm奥行…約10cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。★可愛い表情の陶器人形です。★お腹部分にヒビがあり、中から欠片があるような音がします。あくまで中古品ですので、ご理解いただける方にお譲り致します。
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