ゲーベル社　猫　陶器人形　インテリア

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Goebelゲーベル社 猫陶器人形 置物 インテリア＊サイズ＊高さ…(顔)約17.5cm(尾)約27cm横幅…約29cm奥行…約10cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。★可愛い表情の陶器人形です。★お腹部分にヒビがあり、中から欠片があるような音がします。あくまで中古品ですので、ご理解いただける方にお譲り致します。