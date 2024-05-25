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商品詳細
Goebelゲーベル社 猫陶器人形 置物 インテリア＊サイズ＊高さ…(顔)約17.5cm(尾)約27cm横幅…約29cm奥行…約10cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。★可愛い表情の陶器人形です。★お腹部分にヒビがあり、中から欠片があるような音がします。あくまで中古品ですので、ご理解いただける方にお譲り致します。
http://narcologia.ru/goods/unusable213274.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral614432.html
http://narcologia.ru/goods/ordering488579.html
ゲーベル社 猫 陶器人形 インテリア
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