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スフィアスタンド　鉱物スタンド×2【おまけ付き‼️】
商品番号 W69477698528
商品名

スフィアスタンド　鉱物スタンド×2【おまけ付き‼️】
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 1,539 円
在庫状況 あり

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商品詳細

地球儀型鉱物スタンドです。【×2個】おまけとして、ローズクォーツのスフィアか、桜瑪瑙のスフィアのどちらか1つをプレゼントいたします。ご希望がある場合は、購入後に希望のスフィアをお知らせください✨スタンド約10×16×4cmネジ部分の締め具合により高さ幅は前後します。　ローズクォーツスフィア約18mm〜21mm　桜瑪瑙スフィア約14mm〜16mmスタンド以外のものは商品に含まれません。参考に、写真のアメジストの大きさは26cmです。上部の弧状の部品の穴に、下部のねじ部分を固定してご使用ください。検索用ワード#天然石　#パワーストーン　#風水　#ローズクォーツ　#花瑪瑙　#フローライト　#蛍石　#ライト台座　#天然石　#スフィア台座#水晶
http://narcologia.ru/goods/competitive644081.html
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