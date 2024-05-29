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- スフィアスタンド 鉱物スタンド×2【おまけ付き‼️】
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商品詳細
地球儀型鉱物スタンドです。【×2個】おまけとして、ローズクォーツのスフィアか、桜瑪瑙のスフィアのどちらか1つをプレゼントいたします。ご希望がある場合は、購入後に希望のスフィアをお知らせください✨スタンド約10×16×4cmネジ部分の締め具合により高さ幅は前後します。 ローズクォーツスフィア約18mm〜21mm 桜瑪瑙スフィア約14mm〜16mmスタンド以外のものは商品に含まれません。参考に、写真のアメジストの大きさは26cmです。上部の弧状の部品の穴に、下部のねじ部分を固定してご使用ください。検索用ワード#天然石 #パワーストーン #風水 #ローズクォーツ #花瑪瑙 #フローライト #蛍石 #ライト台座 #天然石 #スフィア台座#水晶
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