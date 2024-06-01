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鋳物工芸品　ピアノ三重奏にフルートを加えた室内楽　鋳物製ミニチュア　置物
商品番号 A83426177001
商品名

鋳物工芸品　ピアノ三重奏にフルートを加えた室内楽　鋳物製ミニチュア　置物
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 7,130 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鋳物製ミニチュア工芸品置物ピアノ三重奏にフルートを加えた室内楽　重厚感ある鉄の演奏者が微笑ましい置物です　中国製横浜のブティックで一目惚れで購入しましたサイズ　ピアノ　　高さ　13.0cm奥行　14.5cm幅広　9.5cmバィオリン　高さ　15.5cm奥行　11.0cm幅広　10.0cmフルート　　高さ　15.0cm奥行　10.0cm幅広　8.0cmチェロ　　　高さ　14.5cm奥行　14.0cm幅広　11.0cm重さ　　ピアノ　823gバィオリン　412gフルート　598gチェロ　　575gカラー...ブラック素材...スチール　鋳物製テイスト...アンティーク・クラシック気に入って頂けたら嬉しいです今回、値下げしました
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