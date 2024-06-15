HOYA HONEY BONE カップ＆ソーサー アソート 金彩 絵柄違い ...

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2023年最新】bone china hoyaの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】bone china hoyaの人気アイテム - メルカリ

【ブランド・シリーズ】HOYAホヤHONEYBONE【数量・種類】カップ＆ソーサー ×5【サイズ ※多少の誤差はご容赦ください】カップ 高さ 6㎝ 口径 9.5㎝ソーサー 直径 15㎝【用途】コーヒー 紅茶インテリア コレクション アンティークヴィンテージ パーティー 食事会 洋食【コンディション】未使用 保管品長期保管品のため、カップの金彩に劣化あり現状お渡し格安出品【特徴】金彩 フラワーブルー ピンク イエロー グリーン オレンジ【その他】お値下げ交渉可✨（いいね）をしてお値下げをお待ちいただくよりも、直接ご相談いただけると嬉しいです(о´∀`о)【梱包と発送】段ボールにプチプチを敷き、1個ずつプチプチなどで包みます。隙間を新聞等で埋め、配送中の破損や水濡れから商品を守ります。梱包資材、段ボールは環境のためにもリサイクル品を利用することがあります。【お願い】全て自宅保管品です。わかる範囲で状態や説明を明記致します。詳細など不明な点もあるため、お写真でご判断お願いいたします。撮影はiPhoneを使用、自宅内の照明の下で撮影しています。お手持ちのモニターによっては色味や細かい部分の相違が生じる場合もございます。丁寧に検品いたしますが、人の手に渡った二次流通であることをご理解のうえ、お求めください。細かい点を気にされる方はご購入をお控えください。#ぷにぷに食器ほかにも様々な食器を出品中です！おまとめ、お値段ご相談などお気軽にお声がけください！