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商品詳細
ほら貝を塗装し、金箔を貼って、脚を付けた物です。約49.5cm×25cm×高さ23cm塗装剥げなどあります。コーヒー缶はサイズ感対比のためなので、コーヒーは付きません。曜日や送り先により、ヤマト・佐川急便・ゆうパックのいずれかにて発送します。購入前コメント無しでの即購入歓迎です。質問等でコメントいただく際は、プロフィール必読でお願いします。ペイント置物
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法螺貝 ほら貝 飾り インテリア用 金箔-
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法螺貝 ほら貝 飾り インテリア用 金箔 - 置物
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