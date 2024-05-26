美品　Ermenegildo Zegnaエルメネジルドゼニア　ネクタイ

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商品詳細
ご覧下さり、ありがとうございます。ゼニアのシルクネクタイ紺色ベースにシルバーのストライプで、全体的に光沢あります。サイズ 剣先幅約9センチ素材 シルク100%お色 ネイビー系イタリア製汚れやシミなどありません。クリーニング済み専用袋ございます#イタリア製#シルク100%#ゼニア#Zegna#敬老の日#プレゼント自宅保管カラー···ブルー柄・デザイン···ストライプ
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