【新品◆イギリス製◆アンゴラ混】ドレイクス マフラー ダークブラウン グレー

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商品詳細
#ＫＪ＿全品一覧⇦クリック#ＫＪ＿メンズ＿洋服＿一覧⇦クリック#ＫＪ＿小物＿一覧⇦クリック#ＫＪ＿メンズ＿ビジネス～キレカジ＿一覧⇦クリック【新品◆イギリス製◆アンゴラ混】Drake’sドレイクスウールマフラーダークブラウングレー/Drakes【 アイテム説明 】・なめらかな触り心地のウールマフラー。・触り心地と保温性に優れたアンゴラ混ウールを使用。・もちろんイギリス製です。・ネクタイなどで有名なブランドだけあり、スーツスタイルはもちろん、トレンチコートやステンカラーコートとの相性も抜群です。・総代理店・渡辺産業の国内正規品。【 ブランド紹介 】Drake’s/ドレイクスは、1977年アクアスキュータムのアクセサリー・コレクションのデザイナーとして活躍していた、マイケル・ドレイクによって設立。メンズのハイクオリティーなウール、シルク、カシミヤ素材のマフラーやスカーフ、小物のコレクションからスタートし、現在ではネクタイとシャツの英国に残る希少なファクトリーブランドとして、その地位を築いています。【 商品詳細 】国内参考定価：２万円程生産国：イギリス 英国製付属品：紙タグカラー：ダークブラウン系×グレー系素材：ウール75％／アンゴラ25％全長：約172cm（フリンジ含めず）幅：約31cm若干の誤差はご容赦下さい。新品未使用。その他保管時の微細なシワなどご容赦ください。柄・デザイン...ストライプカラー...ブラウン素材...ウール
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